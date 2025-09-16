Последствия российской атаки в Херсонской области, фото: полиция Херсонщины

https://racurs.ua/n209112-rossiyskiy-bespilotnik-atakoval-avtomobil-mejdunarodnoy-gumanitarnoy-organizacii-na-hersonschine.html

Ракурс

На Херсонщині на в’їзді до Дар’ївки вчора, 15 вересня, ввечері рашисти атакували з безпілотника автомобіль міжнародної гуманітарної організації.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонщини.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки постраждали двоє працівників товариства:

56-річна жінка отримала тяжкі поранення. Її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням ока й опіками обличчя;

у 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та ураження шиї;

транспортний засіб значно пошкоджено.

Крім того, вчора вдень у Білозерці військові рф скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Загинув 48-річний водій. По селищу росіяни били і з артилерії, пошкоджено чотири приватні будинки.

Пізніше противник також вдарив FPV-дроном по службовому автомобілю поліції. Внаслідок вибуху 23-річний поліцейський отримав контузію й уламкове поранення руки. Транспортний засіб пошкоджено.