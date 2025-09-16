Новости
Последствия российской атаки в Херсонской области, фото: полиция Херсонщины

Российский беспилотник атаковал автомобиль международной гуманитарной организации на Херсонщине — двое раненых (ФОТО)

16 сен 2025, 11:03
999

На Херсонщині на в’їзді до Дар’ївки вчора, 15 вересня, ввечері рашисти атакували з безпілотника автомобіль міжнародної гуманітарної організації.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонщини.

Зазначається, що внаслідок скидання вибухівки постраждали двоє працівників товариства:

  • 56-річна жінка отримала тяжкі поранення. Її доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням ока й опіками обличчя;
  • у 53-річного чоловіка діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та ураження шиї;
  • транспортний засіб значно пошкоджено.

Крім того, вчора вдень у Білозерці військові рф скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Загинув 48-річний водій. По селищу росіяни били і з артилерії, пошкоджено чотири приватні будинки.

Пізніше противник також вдарив FPV-дроном по службовому автомобілю поліції. Внаслідок вибуху 23-річний поліцейський отримав контузію й уламкове поранення руки. Транспортний засіб пошкоджено.

Наслідки російської атаки на Херсонщині, фото: поліція Херсонщини

Источник: Ракурс


