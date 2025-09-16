Реактивный беспилотник Герань-3, инфографика: ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило компоненти російського БПЛА «Герань-3» серії «У», обладнаного турбореактивним двигуном.

БПЛА «ґєрань-3» — аналог іранського реактивного БПЛА Shahed-238, компонента база якого вже була опублікована в червні 2024 року, — зазначається в повідомленні, опублікованому сьогодні, 16 вересня, на Фейсбук-сторінці ГУР.

Сьогодні ГУР оприлюдило 3D-модель, складові та іноземну компонентну базу так званої «російської локалізованої версії»:

у «Герані-3» серії «У», використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год. Орієнтовна операційна дальність застосування — до 1000 км;

максимальну швидкість до 370 км/год «Герань-3» набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БПЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль;

компоновка модулів та електронних блоків здебільшого не відрізняється від бензинових версій «Герань-2» серії «Ы» — зокрема, включає стандартну інерційно-навігаційну систему SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо;

для забезпечення захисту супутникової навігації від засобів РЕБ в «Герань-3» використовується завадозахищена супутникова навігаційна система з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів — «комєта-М12»;

загалом із 45 ідентифікованих іноземних компонентів — половина від американських виробників, вісім від китайських, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один від японського виробника;

згідно із наявними даними, на реактивні «Герані-3» також встановлюється камера і система передачі відео з БПЛА «Герань-2» серії «Ъ».

Повний перелік компонентів цього безпілотника опублікований у розділі «Компоненти у зброї» порталу ГУР War&Sanctions, доступного за посиланням: https://war-sanctions.gur.gov.ua/page-geran-3