Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Херсонская МВА

Российский обстрел ранил двух работников Херсонской МВА (ФОТО)

16 сен 2025, 14:44
Російські загарбники сьогодні, 16 вересня, опівдні обстріляли Херсон з артилерії.

Під обстріл потрапили двоє працівників Херсонської МВА, які перебували в автівці. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Чоловіки, яким 27 та 39 років, дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги, — вказано в повідомленні.

У Telegram-каналі Херсонської МВА повідомляється, що сьогодні внаслідок російського обстрілу також постраждав 32-річний місцевий житель.

Близько 13.00 ворог ударив по Корабельному району. Постраждав 32-річний херсонець, який в цей момент перебував на вулиці, — зазначили в МВА. — Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі він у лікарні під наглядом медиків.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська МВА

Источник: Ракурс


