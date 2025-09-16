Російський обстріл поранив двох працівників Херсонської МВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209119-rosiyskyy-obstril-poranyv-dvoh-pracivnykiv-hersonskoyi-mva-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 вересня, опівдні обстріляли Херсон з артилерії.
Під обстріл потрапили двоє працівників Херсонської МВА, які перебували в автівці. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.
Чоловіки, яким 27 та 39 років, дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги, — вказано в повідомленні.
У Telegram-каналі Херсонської МВА повідомляється, що сьогодні внаслідок російського обстрілу також постраждав 32-річний місцевий житель.
Близько 13.00 ворог ударив по Корабельному району. Постраждав 32-річний херсонець, який в цей момент перебував на вулиці, — зазначили в МВА. — Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі він у лікарні під наглядом медиків.