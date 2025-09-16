Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська МВА

https://racurs.ua/ua/n209119-rosiyskyy-obstril-poranyv-dvoh-pracivnykiv-hersonskoyi-mva-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 16 вересня, опівдні обстріляли Херсон з артилерії.

Під обстріл потрапили двоє працівників Херсонської МВА, які перебували в автівці. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Чоловіки, яким 27 та 39 років, дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги, — вказано в повідомленні.

У Telegram-каналі Херсонської МВА повідомляється, що сьогодні внаслідок російського обстрілу також постраждав 32-річний місцевий житель.