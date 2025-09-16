Новини
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська МВА

Російський обстріл поранив двох працівників Херсонської МВА (ФОТО)

16 вер 2025, 14:44
Російські загарбники сьогодні, 16 вересня, опівдні обстріляли Херсон з артилерії.

Під обстріл потрапили двоє працівників Херсонської МВА, які перебували в автівці. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської ОВА.

Чоловіки, яким 27 та 39 років, дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги, — вказано в повідомленні.

У Telegram-каналі Херсонської МВА повідомляється, що сьогодні внаслідок російського обстрілу також постраждав 32-річний місцевий житель.

Близько 13.00 ворог ударив по Корабельному району. Постраждав 32-річний херсонець, який в цей момент перебував на вулиці, — зазначили в МВА. — Чоловік отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі він у лікарні під наглядом медиків.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська МВА

Джерело: Ракурс


