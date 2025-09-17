Новости
Взрывы прогремели в оккупированном Донецке. Фото: соцсети

Серия взрывов прогремела в оккупированном Донецке (ФОТО)

17 сен 2025, 12:25
999

Серія вибухів 17 вересня пролунала в окупованому Донецьку.

У середу гучно було в Петровському районі міста. Місцеві мешканці нарахували щонайменше п’ять вибухів. На місцях, де були влучання, у небо підіймається величезний стовп сірого диму. Про це пишуть місцеві та російські Telegram-канали.

Інформація про наслідки атаки поки що відсутня. Наразі точно невідомо, що стало причиною вибухів та який об'єкт горить після них. Окупанти поки не коментували вибухи в Донецьку.

Нагадаємо, 19 липня в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Тоді у Ворошилівському районі припинили роботу всі електропідстанції. Без світла залишилися сотні абонентів та дві лікарні.

Источник: Ракурс


