Ракурсhttps://racurs.ua/
ДТП в Тернополе, видео скриншот
В Тернополе работник ТЦК устроил несколько ДТП и убегал от патрульных (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209161-v-ternopole-rabotnik-tck-ustroil-neskolko-dtp-i-ubegal-ot-patrulnyh-video.htmlРакурс
На Тернопільщині поліцейські затримали водія, який спричинив кілька ДТП та завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції.
Затриманим виявився працівник ТЦК та СП одного з районів області. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.
У середу, 17 вересня, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, вчинив ДТП, — розповіли у поліції.
Зазначається, що:
- за попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із міста Збараж, не виконав вимогу про зупинку;
- під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.
Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області, — зазначили у поліції. — Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.
Вирішується питання про притягнення його до адмінвідповідальності за:
- ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адмінправопорушення.;
- ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адмінправопорушення.;
- ст. 122−4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адмінправопорушення.;
- ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адмінправопорушення.
Також вирішується питання затримання водія відповідно до ст. 208 КПК України та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, — додали у поліції.