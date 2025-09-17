ДТП у Тернополі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n209161-u-ternopoli-pracivnyk-tck-vlashtuvav-kilka-dtp-i-tikav-vid-patrulnyh-video.html

Ракурс

На Тернопільщині поліцейські затримали водія, який спричинив кілька ДТП та завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції.

Затриманим виявився працівник ТЦК та СП одного з районів області. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

У середу, 17 вересня, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, вчинив ДТП, — розповіли у поліції.

Зазначається, що:

за попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із міста Збараж, не виконав вимогу про зупинку;

під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області, — зазначили у поліції. — Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.

Вирішується питання про притягнення його до адмінвідповідальності за:

ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адмінправопорушення.;

ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адмінправопорушення.;

ст. 122−4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адмінправопорушення.;

ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Кодексу України про адмінправопорушення.