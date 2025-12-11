Смертельна ДТП зі шкільним автобусом. Фото: ДСНС

Смертельна дорожня аварія сталася в Дніпропетровській області.

У четвер вранці, 11 грудня, на автошляху «Стрий-Луганськ-Ізварине» поблизу села Саксагань Кам’янського району сталася ДТП — зіштовхнулися шкільний автобус «ЗАЗ» із автомобілем Volkswagen Transporter. Внаслідок аварії в бусі загинули двоє чоловіків. Одного з них вдалося деблокувати рятувальникам. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Семеро осіб зі шкільного автобуса постраждали. Серед них — дівчинка 2011 року народження. Їх з травмами різного ступеня госпіталізували до лікарень.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали пятеро рятувальників та одне авто від ДСНС. Причини аварії встановлюють представники поліції.

