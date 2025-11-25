Руйнування на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Дніпропетровська область 25 листопада зазнала нових атак ворога, внаслідок яких постраждали люди.

У Дніпрі через обстріли поранення отримали 21-річна жінка та її чотирирічна донька. У самому обласному центрі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, школа та лінія електропередач. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій та ОВА повідомили у Telegram.

У Піщанській громаді Самарівського району окупанти травмували жінку 1957 року народження. А через влучання дрона загорілися транспортні засоби.

У Нікополі внаслідок обстрілів постраждали двоє 56-річних чоловіків. Побиті промислове підприємство, багатоквартирний і три приватні будинки, автозаправнї станції, лінія електропередач. На одній із АЗС виникла пожежа, яку ліквідували.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації поінформували, що після додаткових обстежень лікарі визначили стан пораненої у Дніпрі чотирирічної дівчинки як важкий. Так само і постраждалої жінки. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу. А в постраждала 68-річна жінка у Піщанській громаді проходитиме лікування вдома.

Нагадаємо, 25 листопада російська авіація скинула на Слов’янськ дві керовані авіабомби. Наразі відомо про сімох постраждалих. У самому місті багато руйнувань — пошкоджено 15 багатоквартирних і дев’ять приватних будинків, три заклади освіти, пожежна частина та тролейбусне управління.