Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский подписал закон о военном омбудсмене

18 сен 2025, 14:05
999

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про військового омбудсмена.

Це вказано у картці законопроекту № 13266 на сайті Верховної Ради.

Законопроектом передбачається, що:

  • військового омбудсмена призначає президент строком на п’ять років. Одна і та сама особа не зможе бути призначена на цю посаду більш ніж на два строки підряд;
  • військовим омбудсменом може стати людина віком від 30 років, яка має вищу освіту й протягом останніх пʼяти років проживала в Україні;
  • утворюється Офіс Військового омбудсмана як допоміжний орган;
  • скарги до Військового омбудсмана зможуть подавати як безпосередньо військовослужбовці, так і уповноважені на це в установленому законом порядку інші особи;
  • за результатами розгляду скарг Військовий омбудсман або один із його заступників матиме право призначати перевірки;
  • військовий омбудсман здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних під час проходження зборів, членів добровольчих формувань територіальних громад у зв’язку з їхньою участю в територіальній обороні або бойових діях, осіб, залучених до руху опору на тимчасово окупованих територіях (на добровільній та конфіденційній основі), особового складу правоохоронних органів, залучених до безпосередньої участі в бойових діях.

За цей законопроект у другому читанні Верховна Рада проголосувала вчора, 17 вересня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров