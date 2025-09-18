Зеленський підписав закон про військового омбудсмена

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський, президент України, підписав закон про військового омбудсмена.

Це вказано у картці законопроекту № 13266 на сайті Верховної Ради.

Законопроектом передбачається, що:

військового омбудсмена призначає президент строком на п’ять років. Одна і та сама особа не зможе бути призначена на цю посаду більш ніж на два строки підряд;

військовим омбудсменом може стати людина віком від 30 років, яка має вищу освіту й протягом останніх пʼяти років проживала в Україні;

утворюється Офіс Військового омбудсмана як допоміжний орган;

скарги до Військового омбудсмана зможуть подавати як безпосередньо військовослужбовці, так і уповноважені на це в установленому законом порядку інші особи;

за результатами розгляду скарг Військовий омбудсман або один із його заступників матиме право призначати перевірки;

військовий омбудсман здійснюватиме контроль за сектором безпеки та оборони в частині дотримання прав військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних під час проходження зборів, членів добровольчих формувань територіальних громад у зв’язку з їхньою участю в територіальній обороні або бойових діях, осіб, залучених до руху опору на тимчасово окупованих територіях (на добровільній та конфіденційній основі), особового складу правоохоронних органів, залучених до безпосередньої участі в бойових діях.

За цей законопроект у другому читанні Верховна Рада проголосувала вчора, 17 вересня.