Мікхол Мартін та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n210811-drony-ne-zagrojuvaly-litaku-zelenskogo-premier-irlandiyi.html

Ракурс

Дрони, які з’явилися поблизу Дубліна незабаром після прибуття українського президента Володимира Зеленського ввечері 1 грудня, не становили загрози для його літака, але цей інцидент викликає серйозне занепокоєння.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін під час виступу в парламенті, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, невелика кількість невідомих дронів була помічена поблизу корабля військово-морських сил, що патрулював узбережжя Дубліна ввечері в день прибуття Зеленського.

Дрони не становили загрози для літака президента Зеленського — це потрібно чітко зазначити — оскільки він безпечно приземлився за деякий час до цього інциденту, — сказав Мартін.

Водночас він не коментував безпосередньо повідомлення ірландських ЗМІ про те, що дрони пролетіли поблизу траєкторії польоту літака Зеленського.

Обставини вказують на те, що це є частиною гібридної кампанії, ініційованої Росією проти інтересів Європейського Союзу та України, — додав Мартін.

Ірландія є військово нейтральною країною та має один з найнижчих рівнів витрат на оборону в Європі, але пообіцяла збільшити їх, і Мартін окреслив плани інвестувати в технології протидії дронам.

Цілком очевидно, що Ірландія зазнає загрози безпеці, — наголосив він.

Раніше Мартін заявив, що уряд «повністю впевнений», що зможе захистити європейських лідерів, які мають взяти участь у саміті під час головування Ірландії в Раді Європейського Союзу в другій половині наступного року.

Джерело: Reuters