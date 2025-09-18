Тела еще тысячи погибших вернули в Украину, фото: КШППВ

В Україну в ході репатріаційних заходів сьогодні, 18 вересня, повернуто ще 1 тис. тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — додали у КШППВ.

Зазначається, що проведенню цих репатріаційних заходів посприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.