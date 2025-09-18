В Украину возвращено еще 1000 тел погибших — КШППВ (ФОТО)https://racurs.ua/n209176-v-ukrainu-vozvrascheno-esche-1000-tel-pogibshih-kshppv-foto.htmlРакурс
В Україну в ході репатріаційних заходів сьогодні, 18 вересня, повернуто ще 1 тис. тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл, — додали у КШППВ.
Зазначається, що проведенню цих репатріаційних заходів посприяв Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, — наголосили у КШППВ.