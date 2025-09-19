Новости
Рашисты ударили дроном по автомобилю с гражданскими в Гуляйполе, фото: 1news.zp.ua

Российский дрон ударил по гражданскому автомобилю в Гуляйполе — двое погибших

19 сен 2025, 22:28
Російський дрон близько 18.15 вдарив по цивільному автомобілю у місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Гуляйпільської міської територіальної громади.

На місці загинули Рибка Юлія Іванівна (1969 р.н.) та Рибка Іван Іванович (1967 р.н.). Ворог забрав життя двох людей, які просто їхали вулицею свого міста, — вказано в повідомленні. — Це страшне нагадування, що війна нищить найдорожче — людські життя. Це невимовний біль для рідних, для всієї громади.

Источник: Ракурс


