Российский дрон ударил по гражданскому автомобилю в Гуляйполе — двое погибших

Рашисты ударили дроном по автомобилю с гражданскими в Гуляйполе, фото: 1news.zp.ua

Російський дрон близько 18.15 вдарив по цивільному автомобілю у місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Гуляйпільської міської територіальної громади.