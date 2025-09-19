Російський дрон вдарив по цивільному автомобілю у Гуляйполі — двоє загиблих

Рашисти вдарили дроном по автомобілю з цивільними у Гуляйполі, фото: 1news.zp.ua

Ракурс

Російський дрон близько 18.15 вдарив по цивільному автомобілю у місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Гуляйпільської міської територіальної громади.