Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вдарили дроном по автомобілю з цивільними у Гуляйполі, фото: 1news.zp.ua

Російський дрон вдарив по цивільному автомобілю у Гуляйполі — двоє загиблих

19 вер 2025, 22:28
999

Російський дрон близько 18.15 вдарив по цивільному автомобілю у місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Гуляйпільської міської територіальної громади.

На місці загинули Рибка Юлія Іванівна (1969 р.н.) та Рибка Іван Іванович (1967 р.н.). Ворог забрав життя двох людей, які просто їхали вулицею свого міста, — вказано в повідомленні. — Це страшне нагадування, що війна нищить найдорожче — людські життя. Це невимовний біль для рідних, для всієї громади.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів