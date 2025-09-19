Новости
Ракурс
Поражение позиций российских захватчиков, скриншот видео

Склад топлива и два места запуска БПЛА рашистов уничтожили дроны вблизи Волчанска (ВИДЕО)

19 сен 2025, 22:52
999

Поблизу Вовчанська дрони прикордонників бригади «Гарт» вразили низку ворожих позицій.

Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Ворог під час пересувань у Вовчанському районі максимально намагається робити це під прикриттям «зеленки». Але навіть густі крони дерев не допомагають йому сховатися від розвідувально-ударних груп БпЛА, — вказано в описі відео.

Зазначається, що днями прикордонники знешкодили групу військовослужбовців противника з трьох осіб. Також під час відпрацювання по ворожих позиціях було знищено:

  • склад паливно-мастильних матеріалів;
  • два місця запуску БпЛА;
  • елементи систем зв’язку та управління дронами.

Источник: Ракурс


