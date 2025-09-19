Читайте також
Враження позицій російських загарбників, скріншот відео
Поблизу Вовчанська дрони прикордонників бригади «Гарт» вразили низку ворожих позицій.
Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
Ворог під час пересувань у Вовчанському районі максимально намагається робити це під прикриттям «зеленки». Але навіть густі крони дерев не допомагають йому сховатися від розвідувально-ударних груп БпЛА, — вказано в описі відео.
Зазначається, що днями прикордонники знешкодили групу військовослужбовців противника з трьох осіб. Також під час відпрацювання по ворожих позиціях було знищено:
- склад паливно-мастильних матеріалів;
- два місця запуску БпЛА;
- елементи систем зв’язку та управління дронами.