Враження позицій російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n209214-sklad-palyva-ta-dva-miscya-zapusku-bpla-rashystiv-znyschyly-drony-poblyzu-vovchanska-video.html

Ракурс

Поблизу Вовчанська дрони прикордонників бригади «Гарт» вразили низку ворожих позицій.

Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Ворог під час пересувань у Вовчанському районі максимально намагається робити це під прикриттям «зеленки». Але навіть густі крони дерев не допомагають йому сховатися від розвідувально-ударних груп БпЛА, — вказано в описі відео.

Зазначається, що днями прикордонники знешкодили групу військовослужбовців противника з трьох осіб. Також під час відпрацювання по ворожих позиціях було знищено: