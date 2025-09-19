Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Враження позицій російських загарбників, скріншот відео

Склад палива та два місця запуску БПЛА рашистів знищили дрони поблизу Вовчанська (ВІДЕО)

19 вер 2025, 22:52
999

Поблизу Вовчанська дрони прикордонників бригади «Гарт» вразили низку ворожих позицій.

Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Ворог під час пересувань у Вовчанському районі максимально намагається робити це під прикриттям «зеленки». Але навіть густі крони дерев не допомагають йому сховатися від розвідувально-ударних груп БпЛА, — вказано в описі відео.

Зазначається, що днями прикордонники знешкодили групу військовослужбовців противника з трьох осіб. Також під час відпрацювання по ворожих позиціях було знищено:

  • склад паливно-мастильних матеріалів;
  • два місця запуску БпЛА;
  • елементи систем зв’язку та управління дронами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів