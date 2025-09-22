Рашисты за сутки потеряли еще 960 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 102 тис. 570 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 194 танки;

23 тис. 282 бойові броньовані машини;

32 тис. 999 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 493 одиниці РСЗВ;

1 тис. 218 одиниць засобів ППО;

422 літаки;

344 гелікоптери;

62 тис. 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 747 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

62 тис. 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 969 одиниці спеціальної техніки.