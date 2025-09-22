Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти за добу втратили ще 960 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російські загарбники за добу втратили 960 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n209217-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-960-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 102 тис. 570 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 194 танки;
- 23 тис. 282 бойові броньовані машини;
- 32 тис. 999 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 493 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 218 одиниць засобів ППО;
- 422 літаки;
- 344 гелікоптери;
- 62 тис. 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 747 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 62 тис. 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 969 одиниці спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.