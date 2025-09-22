Новини
Рашисти за добу втратили ще 960 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 960 осіб (ІНФОГРАФІКА)

22 вер 2025, 08:24
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 102 тис. 570 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 194 танки;
  • 23 тис. 282 бойові броньовані машини;
  • 32 тис. 999 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 493 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 218 одиниць засобів ППО;
  • 422 літаки;
  • 344 гелікоптери;
  • 62 тис. 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 747 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 62 тис. 363 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 969 одиниці спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


