Последствия российских ударов по Запорожью 22 сентября, фото: ГСЧС

В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы после российского авиаудара (ФОТО)

22 сен 2025, 13:27
У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи після масованого російського авіаудару, який стався сьогодні, 22 вересня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

  • загинули троє людей — дві жінки віком 40 та 79 років та 77-річний чоловік;
  • 20-річний чоловік та 17-річний підліток отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні.

Психологи ДСНС надали допомогу п’яти громадянам.

Ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі, — розповіли у відомстві. — У ході аварійно-пошукових робіт рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів. Також вогнеборці ліквідували займання двоповерхової будівлі та 5 автомобілів.

Крім того, піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів.

Наслідки російських ударів по Запоріжжю 22 вересня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


