Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російських ударів по Запоріжжю 22 вересня, фото: ДСНС
У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи після російського авіаудару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209225-u-zaporijji-zaversheni-avariyno-ryatuvalni-roboty-pislya-rosiyskogo-aviaudaru-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи після масованого російського авіаудару, який стався сьогодні, 22 вересня, вранці.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- загинули троє людей — дві жінки віком 40 та 79 років та 77-річний чоловік;
- 20-річний чоловік та 17-річний підліток отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні.
Психологи ДСНС надали допомогу п’яти громадянам.
Ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі, — розповіли у відомстві. — У ході аварійно-пошукових робіт рятувальники деблокували тіло жінки з-під завалів. Також вогнеборці ліквідували займання двоповерхової будівлі та 5 автомобілів.
Крім того, піротехнічний підрозділ обстежив територію влучання на наявність вибухонебезпечних предметів.