Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
Рашисти масовано атакували Запоріжжя — троє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 22 вересня, близько пів на п’яту ранку завдали масованого авіаудару по обласному центру Запорізької області.
Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Частину ворожих атак збили захисники України, але щонайменше 10 ударів прийшлось по різних районах:
- Космічний мікрорайон — повторний удар по парковці;
- Набережна магістраль — поблизу торговельних центрів та критичної інфраструктури. Рух тимчасово обмежений;
- Шевченківський район — удар по житлових будинках.
Жоден об'єкт не мав відношення до військової інфраструктури. Це був цілеспрямований терор мирного міста і його мешканців, — наголошує Федоров.
Внаслідок атаки:
- загинули троє людей;
- двоє людей постраждали — 20-річний чоловік та 16-річний підліток. В останнього гостра реакція та стрес.