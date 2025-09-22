Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Російські загарбники сьогодні, 22 вересня, близько пів на п’яту ранку завдали масованого авіаудару по обласному центру Запорізької області.

Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Частину ворожих атак збили захисники України, але щонайменше 10 ударів прийшлось по різних районах:

Космічний мікрорайон — повторний удар по парковці;

Набережна магістраль — поблизу торговельних центрів та критичної інфраструктури. Рух тимчасово обмежений;

Шевченківський район — удар по житлових будинках.

Жоден об'єкт не мав відношення до військової інфраструктури. Це був цілеспрямований терор мирного міста і його мешканців, — наголошує Федоров.

Внаслідок атаки: