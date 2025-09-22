Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

Рашисты массированно атаковали Запорожье — трое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

22 сен 2025, 08:56
999

Російські загарбники сьогодні, 22 вересня, близько пів на п’яту ранку завдали масованого авіаудару по обласному центру Запорізької області.

Майже 40 хвилин росіяни тероризували місто. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Частину ворожих атак збили захисники України, але щонайменше 10 ударів прийшлось по різних районах:

  • Космічний мікрорайон — повторний удар по парковці;
  • Набережна магістраль — поблизу торговельних центрів та критичної інфраструктури. Рух тимчасово обмежений;
  • Шевченківський район — удар по житлових будинках.

Жоден об'єкт не мав відношення до військової інфраструктури. Це був цілеспрямований терор мирного міста і його мешканців, — наголошує Федоров.

Внаслідок атаки:

  • загинули троє людей;
  • двоє людей постраждали — 20-річний чоловік та 16-річний підліток. В останнього гостра реакція та стрес.

Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров