Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Сергей Горбунов
Російські загарбники здійснили серію атак по місту Костянтинівка Донецької області — під ударом опинилися житлові квартали міста та прилеглі території.
Про це сьогодні, 22 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Зазначається, що зафіксовані такі випадки:
- внаслідок ударів авіабомбами ФАБ-250 чого постраждала одна цивільна особа — людина отримала поранення за місцем проживання. Пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків;
- внаслідок обстрілу двома ракетами з РСЗВ «Смерч» пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та два приватні домоволодіння. Постраждалих серед мирного населення немає.
Російські війська продовжують цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури, наражаючи на небезпеку мирних мешканців", — наголосив Горбунову і закликав місцевих жителів евакуюватися.