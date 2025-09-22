Последствия российских обстрелов Константиновки, фото: Сергей Горбунов

Російські загарбники здійснили серію атак по місту Костянтинівка Донецької області — під ударом опинилися житлові квартали міста та прилеглі території.

Про це сьогодні, 22 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зазначається, що зафіксовані такі випадки:

внаслідок ударів авіабомбами ФАБ-250 чого постраждала одна цивільна особа — людина отримала поранення за місцем проживання. Пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків;

внаслідок обстрілу двома ракетами з РСЗВ «Смерч» пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та два приватні домоволодіння. Постраждалих серед мирного населення немає.