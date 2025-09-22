Новини
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов

Рашисти вдарили по Костянтинівці ФАБами та «смерчами» — поранено людину (ФОТО)

22 вер 2025, 14:45
Російські загарбники здійснили серію атак по місту Костянтинівка Донецької області — під ударом опинилися житлові квартали міста та прилеглі території.

Про це сьогодні, 22 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зазначається, що зафіксовані такі випадки:

  • внаслідок ударів авіабомбами ФАБ-250 чого постраждала одна цивільна особа — людина отримала поранення за місцем проживання. Пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків;
  • внаслідок обстрілу двома ракетами з РСЗВ «Смерч» пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та два приватні домоволодіння. Постраждалих серед мирного населення немає.

Російські війська продовжують цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури, наражаючи на небезпеку мирних мешканців", — наголосив Горбунову і закликав місцевих жителів евакуюватися.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов

Джерело: Ракурс


