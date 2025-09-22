Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки, фото: Сергій Горбунов
Рашисти вдарили по Костянтинівці ФАБами та «смерчами» — поранено людину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209228-rashysty-vdaryly-po-kostyantynivci-fabamy-ta-smerchamy-poraneno-ludynu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили серію атак по місту Костянтинівка Донецької області — під ударом опинилися житлові квартали міста та прилеглі території.
Про це сьогодні, 22 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
Зазначається, що зафіксовані такі випадки:
- внаслідок ударів авіабомбами ФАБ-250 чого постраждала одна цивільна особа — людина отримала поранення за місцем проживання. Пошкоджено фасади семи багатоповерхових будинків;
- внаслідок обстрілу двома ракетами з РСЗВ «Смерч» пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та два приватні домоволодіння. Постраждалих серед мирного населення немає.
Російські війська продовжують цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури, наражаючи на небезпеку мирних мешканців", — наголосив Горбунову і закликав місцевих жителів евакуюватися.