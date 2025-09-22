Південно-Слобожанському українські FPV-дрони знищили позиції та склад боєкомплекту російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 22 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Завдяки точним ударам FPV-дронів прикордонників підрозділу «Стрікс» було знищено вороже укриття, дві позиції та польовий склад БК окупантів на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в повідомленні.