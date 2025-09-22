Новости
Ракурс
Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео

Укрытие и позиции боевиков уничтожили дроны пограничников на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

22 сен 2025, 14:57
Південно-Слобожанському українські FPV-дрони знищили позиції та склад боєкомплекту російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 22 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Завдяки точним ударам FPV-дронів прикордонників підрозділу «Стрікс» було знищено вороже укриття, дві позиції та польовий склад БК окупантів на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в повідомленні.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Источник: Ракурс


