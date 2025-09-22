Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение позиций российских захватчиков, скриншот видео
Укрытие и позиции боевиков уничтожили дроны пограничников на Южно-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209229-ukrytie-i-pozicii-boevikov-unichtojili-drony-pogranichnikov-na-ujno-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Південно-Слобожанському українські FPV-дрони знищили позиції та склад боєкомплекту російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 22 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Завдяки точним ударам FPV-дронів прикордонників підрозділу «Стрікс» було знищено вороже укриття, дві позиції та польовий склад БК окупантів на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в повідомленні.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.