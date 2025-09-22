Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео
Укриття та позиції бойовиків знищили дрони прикордонників на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209229-ukryttya-ta-pozyciyi-boyovykiv-znyschyly-drony-prykordonnykiv-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku.htmlРакурс
Південно-Слобожанському українські FPV-дрони знищили позиції та склад боєкомплекту російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 22 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.
Завдяки точним ударам FPV-дронів прикордонників підрозділу «Стрікс» було знищено вороже укриття, дві позиції та польовий склад БК окупантів на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в повідомленні.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.