Знищення позицій російських загарбників, скріншот відео

Укриття та позиції бойовиків знищили дрони прикордонників на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

22 вер 2025, 14:57
999

Південно-Слобожанському українські FPV-дрони знищили позиції та склад боєкомплекту російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 22 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Завдяки точним ударам FPV-дронів прикордонників підрозділу «Стрікс» було знищено вороже укриття, дві позиції та польовий склад БК окупантів на Південно-Слобожанському напрямку, — вказано в повідомленні.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


