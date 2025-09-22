Александр Сырский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n209231-ukrainskie-voennye-prodvigautsya-na-dobropolskom-napravlenii-syrskiy.html

Ракурс

Сили оборони України просуваються вперед на Добропільському напрямку.

Про це сьогодні, 22 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області, — розповів він. — Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

Сирський зазначив, що в ході бойових дій:

знищено 43 окупанти, загальні втрати противника — 65 осіб;

знищено 11 одиниць військової техніки (чотири артилерійські системи, шість БПЛА та один мотоцикл).

Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² - зачищено від ДРГ противника, — додав він. — Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника — дев’ять.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають: