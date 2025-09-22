Новини
Олександр Сирський, фото: Офіс президента

Українські військові просуваються на Добропільському напрямку — Сирський

22 вер 2025, 15:29
Сили оборони України просуваються вперед на Добропільському напрямку.

Про це сьогодні, 22 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області, — розповів він. — Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.

Сирський зазначив, що в ході бойових дій:

  • знищено 43 окупанти, загальні втрати противника — 65 осіб;
  • знищено 11 одиниць військової техніки (чотири артилерійські системи, шість БПЛА та один мотоцикл).

Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² - зачищено від ДРГ противника, — додав він. — Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника — дев’ять.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають:

  • 2696 осіб, з них безповоротні — 1492. Також триває поповнення «обмінного фонду» для повернення з російської неволі українських захисників і захисниць;
  • 856 одиниць озброєння та військової техніки (12 танків, 38 бойових броньованих машин, 175 артсистем, п’ять РСЗВ, 441 одиниця автотехніки, 58 мотоциклів і квадроциклів, одна одиниця спеціальної техніки та 173 БПЛА.

