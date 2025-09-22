Українські військові просуваються на Добропільському напрямку — Сирськийhttps://racurs.ua/ua/n209231-ukrayinski-viyskovi-prosuvautsya-na-dobropilskomu-napryamku-syrskyy.htmlРакурс
Сили оборони України просуваються вперед на Добропільському напрямку.
Про це сьогодні, 22 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області, — розповів він. — Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км.
Сирський зазначив, що в ході бойових дій:
- знищено 43 окупанти, загальні втрати противника — 65 осіб;
- знищено 11 одиниць військової техніки (чотири артилерійські системи, шість БПЛА та один мотоцикл).
Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² - зачищено від ДРГ противника, — додав він. — Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника — дев’ять.
Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають:
- 2696 осіб, з них безповоротні — 1492. Також триває поповнення «обмінного фонду» для повернення з російської неволі українських захисників і захисниць;
- 856 одиниць озброєння та військової техніки (12 танків, 38 бойових броньованих машин, 175 артсистем, п’ять РСЗВ, 441 одиниця автотехніки, 58 мотоциклів і квадроциклів, одна одиниця спеціальної техніки та 173 БПЛА.