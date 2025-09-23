Россияне сбросили шесть авиабомб на Запорожье. Фото: ОВА

Війська Росії закидали Запоріжжя авіаційними бомбами.

У ніч на 23 вересня окупанти завдали удару по місту шістьма фугасними авіабомбами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура та житлові будинки. Бомбардування спричинило пожежі. Це була друга ніч поспіль, коли РФ масово атакує Запоріжжя авіабомбами. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо про одну жертву. Загинув чоловік, його тіло рятувальники вже дістали з-під завалів.

У ДСНС поінформували, що влучання зафіксоване на території приватного домоволодіння. Внаслідок цього зруйнований житловий будинок, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будівлі. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідовують.

Нагадаємо, 22 вересня у Запоріжжі ворожа авіабомба зруйнувала приватний житловий будинок та пошкодила сусідні будівлі. Внаслідок атаки загинули дві жінки віком 40 та 79 років та 77-річний чоловік, а 20-річний чоловік та 17-річний підліток отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.