Последствия российского удара по Никополю, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n209258-rashisty-udarili-fpv-dronom-po-domu-v-nikopole-pogibla-jenschina-foto.html

Ракурс

У Нікополі через влучання ворожого FPV-дрону загинула 70-річна жінка.

Про це сьогодні, 23 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно, — зазначив Лисак. — Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок.

Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що рашисти сьогодні близько 10-ї години ранку рашисти спрямували декілька дронів на приватні оселі вздовж берегової лінії Нікополя.