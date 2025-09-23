Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Никополю, фото: Сергей Лысак

Рашисты ударили FPV-дроном по дому в Никополе — погибла женщина (ФОТО)

23 сен 2025, 15:59
999

У Нікополі через влучання ворожого FPV-дрону загинула 70-річна жінка.

Про це сьогодні, 23 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно, — зазначив Лисак. — Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок.

Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що рашисти сьогодні близько 10-ї години ранку рашисти спрямували декілька дронів на приватні оселі вздовж берегової лінії Нікополя.

Внаслідок одного з ударів сталася пожежа, люди намагалися загасити вогонь. В цей момент сталося повторне влучання FPV-дрона — смертельні поранення отримала 70-річна жінка, — розповіли у поліції. — До лікарні також було доставлено 47-річну сусідку загиблої. Пошкоджено декілька приватних осель.

Наслідки російського удару по Нікополю, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров