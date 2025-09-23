Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Нікополю, фото: Сергій Лисак
У Нікополі через влучання ворожого FPV-дрону загинула 70-річна жінка.
Про це сьогодні, 23 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ще одна 47-річна місцева мешканка отримала осколкові поранення. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно, — зазначив Лисак. — Внаслідок атаки зайнявся приватний будинок.
Прес-служба поліції Дніпропетровщини повідомляє, що рашисти сьогодні близько 10-ї години ранку рашисти спрямували декілька дронів на приватні оселі вздовж берегової лінії Нікополя.
Внаслідок одного з ударів сталася пожежа, люди намагалися загасити вогонь. В цей момент сталося повторне влучання FPV-дрона — смертельні поранення отримала 70-річна жінка, — розповіли у поліції. — До лікарні також було доставлено 47-річну сусідку загиблої. Пошкоджено декілька приватних осель.