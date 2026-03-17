Сили оборони знищили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили район зосередження БРК «Бастіон» та ЗРК «Тор» — Генштаб

17 бер 2026, 14:44
999

Сили оборони України 16 березня та у ніч на 17 березня завдали уражень по важливих військових об'єктах противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зафіксовано ураження:

  • зенітного ракетного комплексу «ТОР-М2У» у районі Клінців (Брянська область РФ);
  • району зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК «Бастіон») поблизу Верхньокурганного (ТОТ Криму);
  • вузол зв’язку противника у районі Мангуша (ТОТ Донецької області);
  • складу пально-мастильних матеріалів у Мелітополі (ТОТ Запорізької області);
  • складів боєприпасів у районах Степного та Терпіння (ТОТ Запорізької області);
  • навчально-тренувальний центр БпЛА у районі Генічеської Гірки (ТОТ Херсонської областв).

Крім того, підрозділи Сил оборони України завдали уражень по пунктах управління БпЛА противника у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької обл., а також по району зосередження живої сили противника поблизу Часового Яру Донецької обл., — додали у Генштабі.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Джерело: Ракурс


