Сили оборони України 16 березня та у ніч на 17 березня завдали уражень по важливих військових об'єктах противника.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зафіксовано ураження:
- зенітного ракетного комплексу «ТОР-М2У» у районі Клінців (Брянська область РФ);
- району зосередження ракетного дивізіону 15-ї окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ (має на озброєнні БРК «Бастіон») поблизу Верхньокурганного (ТОТ Криму);
- вузол зв’язку противника у районі Мангуша (ТОТ Донецької області);
- складу пально-мастильних матеріалів у Мелітополі (ТОТ Запорізької області);
- складів боєприпасів у районах Степного та Терпіння (ТОТ Запорізької області);
- навчально-тренувальний центр БпЛА у районі Генічеської Гірки (ТОТ Херсонської областв).
Крім того, підрозділи Сил оборони України завдали уражень по пунктах управління БпЛА противника у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької обл., а також по району зосередження живої сили противника поблизу Часового Яру Донецької обл., — додали у Генштабі.
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.