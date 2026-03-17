Знищення російського безпілотника, скріншот відео

Захисники України збили новітній російських БпЛА «Князь Віщий Олег».

Відповідне відео сьогодні, 17 березня, опублікували Сили оборони півдня України.

Новітній російський розвідувальний безпілотник літакового типу «Князь Віщий Олег» був збитий розрахунками зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 37 окрема бригада морської піхоти, — вказано в описі відео.ґ

Зазначається, що це вже друге ураження БпЛА цього типу за тиждень.