FPV-дроны сорвали планы российских штурмовиков на Волчанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209265-fpv-drony-sorvali-plany-rossiyskih-shturmovikov-na-volchanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку російські загарбники здійснилисерію спроб штурму невеликими групами піхоти.
Завдяки роботі операторів FPV-дронів усі атаки рашистів були зірвані. Відповідне відео сьогодні, 23 вересня, було опубліковане на Фейсбук-сторінці Краматорського прикордонного загону.
Завдяки своєчасному виявленню противника, роботі розвідки, FPV-дронів та злагодженим діям прикордонників бригади «Форпост» усі атаки були зірвані. Наші воїни відкривали вогонь на ураження й активно застосовували ударні БпАК «Vampire», завдаючи окупантам значних втрат, — вказано в описі відео.
Зазначається, що в результаті роботи дронарів ворог зазнав втрат убитими і пораненими та був змушений відступити.
Його спроба прорвати оборону завершилася повною невдачею, — наголошується в повідомленні.
На відео показано моменти завдання дронами ударів по ворогу та наслідки влучань.