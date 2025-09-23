Знищення російських загарбників, скріншот відео

На Вовчанському напрямку російські загарбники здійснилисерію спроб штурму невеликими групами піхоти.

Завдяки роботі операторів FPV-дронів усі атаки рашистів були зірвані. Відповідне відео сьогодні, 23 вересня, було опубліковане на Фейсбук-сторінці Краматорського прикордонного загону.

Завдяки своєчасному виявленню противника, роботі розвідки, FPV-дронів та злагодженим діям прикордонників бригади «Форпост» усі атаки були зірвані. Наші воїни відкривали вогонь на ураження й активно застосовували ударні БпАК «Vampire», завдаючи окупантам значних втрат, — вказано в описі відео.

Зазначається, що в результаті роботи дронарів ворог зазнав втрат убитими і пораненими та був змушений відступити.

Його спроба прорвати оборону завершилася повною невдачею, — наголошується в повідомленні.

На відео показано моменти завдання дронами ударів по ворогу та наслідки влучань.