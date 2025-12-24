Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211078-rosiya-ne-lyshe-vidkynula-rizdvyane-peremyr-ya-a-y-vdalasya-do-masovanyh-udariv-zelenskyy.html

Ракурс

Папа Римський Лев XIV засмучений тим, що Росія відмовилася від припинення бойових дій на Різдво.

Відповідну заяву понтифіка вчора, 23 грудня, ввечері зачитали біля резиденції в італійському Кастель-Гандольфо.

Серед речей, які викликають у мене великий смуток в ці дні, є той факт, що Росія, очевидно, відхилила прохання про різдвяне перемир’я. Я ще раз закликаю людей доброї волі поважати хоча б Різдво як день миру, — заявив він.

Володимир Зеленський, президент України, у своєму Telegram-каналі сьогодні, зокрема, торкнувся цього питання.

Цінуємо постійну увагу Папи Римського Лева ХІV до всіх дипломатичних зусиль задля припинення війни Росії проти України, і поділяємо розчарування Його Святості з приводу відмови Росії прийняти нещодавню пропозицію про різдвяне перемир’я, — зазначив Зеленський.

Він додав, що український народ зустрічає вже четверте Різдво в умовах повномасштабної війни, найбільшої у Європі з часів Другої світової:

Росія не тільки відкинула пропозицію припинити вбивства хоча б у цей святий день; вона завдала масованого ракетного й дронового удару по українській енергосистемі, що спричинило відключення світла, та продовжує штурми на фронті.

Зеленський наголосив на важливості того, щоб не дозволити Росії нормалізувати жорстокість, терор та агресію проти українського народу: