Рашисты за сутки потеряли почти тысячу человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 104 тис. 550 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 201 танк;

23 тис. 285 бойових броньованих машин;

33 тис. 95 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 496 одиниць РСЗВ;

1 тис. 218 одиниць засобів ППО;

426 літаків;

345 гелікоптерів;

62 тис. 820 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 747 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

62 тис. 616 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 973 одиниці спеціальної техніки.