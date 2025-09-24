Новини
Ракурс
Рашисти за добу втратили майже тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 970 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

24 вер 2025, 08:28
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 104 тис. 550 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 201 танк;
  • 23 тис. 285 бойових броньованих машин;
  • 33 тис. 95 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 496 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 218 одиниць засобів ППО;
  • 426 літаків;
  • 345 гелікоптерів;
  • 62 тис. 820 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 747 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 62 тис. 616 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 973 одиниці спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Джерело: Ракурс


