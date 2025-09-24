Читайте також
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 104 тис. 550 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 201 танк;
- 23 тис. 285 бойових броньованих машин;
- 33 тис. 95 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 496 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 218 одиниць засобів ППО;
- 426 літаків;
- 345 гелікоптерів;
- 62 тис. 820 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 747 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 62 тис. 616 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 973 одиниці спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.