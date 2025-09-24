Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Харьковской области в ночь на 24 сентября, фото: ГСЧС

Четыре пожара произошли в Харькове из-за массированной атаки беспилотников (ВИДЕО)

24 сен 2025, 08:59
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, здійснили масовану атаку безпілотниками на Харківщину.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківської області.

Внаслідок російської атаки:

  • у Харкові сталися чотири пожежі у Холодногірському районі міста. Горіли будівля недіючого магазину, господарча споруда та інші об'єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автомобілі. Постраждала одна людина;
  • у Чугуївському районі внаслідок влучання БПЛА по території приватного домоволодіння у с. Бугаївка горів житловий будинок, літня кухня та господарчі споруди. У місті Чугуєві за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала одна людина;
  • у Харківському районі у селі Руська Лозова горіла господарча споруда та трава навколо приватного сектору. Постраждалих немає.

Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичні та піротехнічні розрахунки, а також підрозділ місцевої пожежної команди, — розповіли у ДСНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров