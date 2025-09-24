Наслідки російської атаки на Харківщині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n209272-chotyry-pojeji-stalysya-u-harkovi-cherez-masovanu-ataku-bezpilotnykiv-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, здійснили масовану атаку безпілотниками на Харківщину.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківської області.

Внаслідок російської атаки:

у Харкові сталися чотири пожежі у Холодногірському районі міста. Горіли будівля недіючого магазину, господарча споруда та інші об'єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автомобілі. Постраждала одна людина;

у Чугуївському районі внаслідок влучання БПЛА по території приватного домоволодіння у с. Бугаївка горів житловий будинок, літня кухня та господарчі споруди. У місті Чугуєві за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала одна людина;

у Харківському районі у селі Руська Лозова горіла господарча споруда та трава навколо приватного сектору. Постраждалих немає.