Наслідки російської атаки на Харківщині, скріншот відео

Чотири пожежі сталися у Харкові через масовану атаку безпілотників (ВІДЕО)

24 вер 2025, 08:59
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, здійснили масовану атаку безпілотниками на Харківщину.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківської області.

Внаслідок російської атаки:

  • у Харкові сталися чотири пожежі у Холодногірському районі міста. Горіли будівля недіючого магазину, господарча споруда та інші об'єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автомобілі. Постраждала одна людина;
  • у Чугуївському районі внаслідок влучання БПЛА по території приватного домоволодіння у с. Бугаївка горів житловий будинок, літня кухня та господарчі споруди. У місті Чугуєві за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала одна людина;
  • у Харківському районі у селі Руська Лозова горіла господарча споруда та трава навколо приватного сектору. Постраждалих немає.

Загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичні та піротехнічні розрахунки, а також підрозділ місцевої пожежної команди, — розповіли у ДСНС.

