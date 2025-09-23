Росія завдала чергового масованого повітряного удару по Харкову, фото: SPV.UA

Російські загарбники сьогодні, 23 вересня, пізно ввечері здійснили чергову масовану повітряну атаку безпілотниками по Харкову.

Наразі відомо про щонайменше 17 прильотів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, більшість прильотів прийшлася на Холодногірський район міста.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалий — вибухове поранення отримав 24-річний чоловік, постраждалого шпиталізують.

Крім того, у Шевченківському районі Харкова спалахнула пожежа. На місце удару прямують підрозділи ДСНС.