Сили спецоперацій ЗСУ влаштували засідку на транспорт російських загарбників у тилу РФ.

Відповідне відео сьогодні, 24 вересня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ССО.

Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій провели спеціальні дії в тилу рф, — розповіли у ССО. — Одним із результатів роботи стала успішна засідка на рухомий транспорт ворога та його екіпаж.

На відео показно момент знищення рашистів, наслідки удару по транспорту та документи ліквідованих окупантів.

Попередня дорозвідка, визначення «кілзони», встановлення інженерних боєприпасів, розрахунок траєкторії зупинки транспорту, робота підгруп зачистки, управління, спостереження і охорони, контроль часу, LOA, обшук, підрив, відхід — це все лише частина усіх елементів і процедур, які є частиною такої засідки, — наголошують у ССО.