Рашисты атаковали объект энергетической инфраструктуры Харькова

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 вересня, атакували Харків загалом 18 дрона-камікадзе.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Основний удар ворога прийшовся по об'єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам, — зазначив він.

Також внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, магазини та кілька автівок.

На щастя, постраждалих серед людей немає, — додав Терехов. — Над ліквідацією наслідків зараз працюють фахівці «Харківобленерго» та міські комунальні служби. Робимо все можливе, щоб якомога швидше відновити світло та допомогти людям.

Зазначається, що у місті вдалося втримати ситуацію з подачею води у домівки жителів, але точково, через брак струму, може бути відсутня гаряча вода — над вирішенням таких проблем вже працюють.

Крім того, у частинах Холодногірського та Шевченківського районів є певні проблеми з рухом наземного електротранспорту. На заміну трамваям та тролейбусам на їхні маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси.