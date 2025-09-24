Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский рассказал, когда в Украине состоятся выборы

24 сен 2025, 12:58
999

Президентські або парламентські вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню.

Про це в інтерв’ю Fox News заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «5 канал».

Нам потрібна безпека для проведення виборів. Навіть якщо це складно згідно з нашою конституцією, за умови припинення вогню ми можемо провести вибори. Звичайно, за підтримки наших партнерів. Нам потрібна безпека, — наголосив він.

Зеленський додав, що для цього процесу також буде необхідна підтримка з боку союзників України, при цьому він не вдавався в подробиці.

Джерело: «5 канал»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров