В Нью-Йорке полиция остановила президента Турции. Фото:

https://racurs.ua/n209297-policiya-nu-yorka-ostanovila-erdogana-iz-za-korteja-trampa-video.html

Ракурс

Поліція Нью-Йорка зупинила президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Сталося це в середу, 24 вересня, коли турецький лідер, який перебував з візитом на Генасамблеї ООН, з охоронцями намагався перейти вулицю. Поліція зупинила його та змусила очікувати на тротуарі, доки по вулиці проїжджав кортеж президента США Дональда Трампа. Про це повідомила турецька служба Deutsche Welle.

Через пріоритет кортежу американського лідера поліція тимчасово перешкодила руху турецького президента. Інцидент стався, коли Ердоган з охоронцями намагався перейти вулицю.

Охорона Ердогана намагалася прибрати огороджувальні бар'єри й тоді між ними та поліцією виникла коротка сутичка. Турецький президент залишався на місці, допоки колона з автомобілем Трампа не проїхала.

Trump did it again �



After humiliating Macron and blocking his road, now he did the same to Erdogan �



pic.twitter.com/MNjs6Prk7z — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 24, 2025

Нагадаємо, 22 вересня президент Франції Еммануель Макрон був заблокований в заторі у Нью-Йорку через кортеж американського лідера. Тоді французький лідер, який перебував поруч із місцевою поліцією, телефонував своєму американському колезі, щоб спробувати вирішити проблему.

Джерело: Deutsche Welle