Україна та Сирія погодили відновлення дипломатичних відносин.

Президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної асамблеї ООН зустрівся із очільником Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа. Глава держави зазначив, що Україна рада відновити відносини із Сирією та готова підтримати сирійський народ на шляху до стабільності. Про це Зеленський повідомив у Facebook.

За його словами, сторони домовилися будувати відносини між Україною та Сирією на основі взаємної поваги, довіри та гідності. Також вони обговорили перспективи галузі для розвитку двосторонніх відносин у сфері сільського господарства. Також була мова про безпекові загрози для обох країн.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані у присутності президентів підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Нагадаємо, ще в грудні 2024 року український президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ налагодити контакти з представниками народу Сирії після падіння режиму Башара Асада. Згодом глава МЗС Андрій Сибіга у Дамаску зустрівся із фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.