Ракурс

Краснодарський край Росії зазнав нової атаки безпілотників.

У ніч проти 25 вересня фіксувалися вибухи поблизу заводу «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения» у місті Бєлорєчєнськ. Начебто уламки дронів впали в районі «одного з великих підприємств», через що близько 140 його працівників евакуювали в захисну споруду. Про це заявили в оперативному штабі Краснодарського краю.

Зазначається, що внаслідок «падіння уламків» на території підприємства виникла пожежа на площі в 50 кв. м.

За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, під ударом міг опинитися саме завод «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения». Це підприємство один із найбільших виробників мінеральних добрив у Росії.

Тим часом Міністерство оборони Росії заявило про начебто збиття 55 дронів, 45 з яких нібито перехопили над територією Краснодарського краю, Ростовської області, окупованого Криму, а також акваторій Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, 24 вересня Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження нафтопереробного підприємства «Газпром Нефтехім — Салават» у Башкортостані. Зафіксоване влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Цей завод щорічно переробляв до 10 млн т нафти і є ключовим виробником рідкого ракетного палива в Росії.