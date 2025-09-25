Пограничного пленили вражеского штурмовика дроном на Лиманском направлении

Ракурсhttps://racurs.ua/
С помощью дрона взяли в плен российского захватчика, скриншот видео
Пограничного пленили вражеского штурмовика дроном на Лиманском направленииhttps://racurs.ua/n209318-pogranichnogo-plenili-vrajeskogo-shturmovika-dronom-na-limanskom-napravlenii.htmlРакурс
На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» за допомогою дрона полонили ворожого штурмовика.
Відповідне відео сьогодні, 25 вересня, опубліковане у Telegram-каналі підрозділу.
Зазначається, що окупанта під час нічного чергування помітив екіпаж важкого бомбера «Вампір».
З гуманітарних міркувань хлопці вирішили взяти ворожого піхотинця в полон. Окупанту скинули пляшку з водою та запискою — аби він слідував за дроном. Коли він наблизився до українських позицій, хлопці взяли його в полон, — вказано в описі відео.